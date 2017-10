Mondial 2018, liste des Lions : Aliou Cissé lance son bataillon blindé contre l'Afrique du Sud Aliou Cissé a concocté une liste de 25 joueurs pour la double confrontation contre l'Afrique du Sud, le 10 et 14 novembre prochain, pour le compte de la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Liste des 25 Lions Gardiens : Clément Diop (Los Angeles Galaxy-États-Unis), Khadim Ndiaye (Haroya AC-Guinée), Alfred Gomis (Spam 2013-Italie) Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Ssc Naples-Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor-Turquie), Moussa Wagué (Kas Eupen-Belgique), Fallou Diagne (Metz-France), Adama Mbengue (Caen-France), Saliou Ciss (Angers-France), Serigne Modou Kara Mbodji (Anderlecht-Belgique), Yousso uf Sabaly (Bordeaux-France) Milieux de terrain : Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray Sk-Turquie), Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City-Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham-Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Everton-Angleterre), Salif Sané (Hanovre 96-Allemagne), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Fc-Angleterre), El Hadj Assane Dioussé (As Saint Étienne-France) Attaquants : Keita Baldé (As Monaco Fc-France), Moussa Sow (Al Ahly-Dubaï), Moussa Konaté (Amiens Sporting club-France), Opa Guette (Metz-France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) Diafra Sakho (West Ham-Angleterre), Mbaye Hamady Niang (Torino-Italie)

