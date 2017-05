Mondial 2026: Le président de la CAF soutient la candidature du Maroc

« Parce que nous sommes africains, nous soutiendrons la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026. Le Royaume dispose de bonnes infrastructures, et de terrains dans toutes ses villes », a-t-il déclaré au journal du Qatar, Al Sharq.



Le Mondial 2018 se jouera en Russie, et celui de 2022 sera organisé par le Qatar. Mais la coupe du monde édition 2026 à laquelle postule le Maroc, verra le nombre d'équipes participantes passer de 32 à 48, et les équipes seront réparties en 16 groupes de trois, ce qui pose un réel défi en termes d'organisation.





Source : wiwsport.com