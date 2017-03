Mondial 2026: le Maroc pour une candidature avec la Côte d’Ivoire et l’Espagne Le Maroc multiplie les démarches pour que la Coupe du monde 2026 ait lieu sur le sol africain. Selon les informations des médias marocains dont le quotidien Assabah, le Maroc pourrait présenter une candidature commune pour décrocher l’organisation de la compétition avec l’Espagne et la Côte d’Ivoire.

Le quotidien marocain analyse cette politique comme une solide combinaison bi-continentale qui serait à même d’arracher l’organisation à l’Amérique du Nord ((USA-Mexique-Canada) qui a lui aussi présenté sa candidature.



«Pour contrer la candidature-massue de l’Amérique du Nord, le Maroc est obligé de s’appuyer sur 1 ou 2 pays européens pour mettre toutes les chances de son côté et aider le continent africain à organiser sa 2e Coupe du Monde», peut-on lire dans le quotidien marocain Assabah



Le journal a par ailleurs précisé que «l’organisation de la Coupe du Monde 2026 ne peut se tenir que sur les continents africain ou nord-américain, car pour 2018, elle est prévue en Europe (Russie) et en 2022 c’est l’Asie qui va l’abriter (Qatar), alors que celle de 2014 a eu lieu en Amérique du Sud, au Brésil».

