Mondial 2026, le plan du Maroc pour abriter l'évènement Désireux d’accueillir une Coupe du monde depuis de longues années, le Maroc et son roi Mohammed VI compterait sur le passage à 48 sélections à partir du Mondial 2026, pour co-organiser la compétition avec l’Espagne et le Portugal.

Candidat malheureux à l’organisation des Coupes du monde 1994, 1998, 2006 et 2010, le Maroc espère toujours accueillir un jour la grande fête du football. Si les éditions 2018 (Russie) et 2022 (Qatar) sont déjà attribuées, le Royaume chérifien a déjà un plan en tête pour 2026, qui sera le premier Mondial à 48 équipes.



D’après le quotidien madrilène AS, le roi du Maroc Mohammed VI a sollicité son homologue espagnol Felipe VI afin d’organiser conjointement la compétition avec le Portugal. Le monarque européen se montrerait favorable à cette idée à condition que cette candidature conjointe ait de bonnes chances de l’emporter.



Dans ce cadre, le trio Etats-Unis-Mexique-Canada représente pour l’instant le principal concurrent, mais la politique anti-immigration du nouveau président américain Donald Trump pourrait faire voler en éclats cette candidature.



Autre signe encourageant : le président de la FIFA, Gianni Infantino, apprécie les candidatures communes et il considérerait celle-ci, perçue comme un pont entre le monde chrétien et musulman, d’un bon œil. Charge aux différents pays de creuser cette piste.



