Mondial Beach Soccer-Quart de finale: Le Sénégal malmené et éliminé par l'Italie (5-1)

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017

Les coéquipiers d’Alseyni Ndiaye ont été malmenés par une équipe italienne plus lucide et efficace. Le Sénégal qui avait bien débuté la compétition est écarté par l’Italie en quart de finale sur un score de 5 buts à 1.



Le Sénégal a enregistré au total 26 buts marqués et en a encaissé 12. L’aventure des protégés de Ngalla Sylla s’arrête donc en quart de finale. L’absence du capitaine Al Seyni Ndiaye s’est sentie lors de cette rencontre.



wiwsport.com

