Mondial U20: Le Sénégal dans le même pot que l’Argentine et le Mexique

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 09:40

Le tirage au sort du mondial U20 (20 mai-11 juin 2017) aura lieu ce mercredi en Corée du Sud où se déroulera les compétitions. Le Sénégal, vice-champion d’Afrique est dans le même pot que l’Argentine et le Mexique, avec la Nouvelle Zélande, le Japon et le Costa Rica.



"Les Lionceaux" après la finale perdue contre la Zambie (2-0) ce dimanche, sont attendus à Dakar ce mardi à 14h30.



La Zambie, championne d’Afrique est dans le pot 3 tandis que la Guinée et l’Afrique du Sud sont dans le pot 4.



Pot 1: Corée du Sud, Portugal, Uruguay, France, Etats-Unis, Allemagne



Pot 2: Mexique, Argentine, Sénégal, Nouvelle Zélande, Japon, Costa Rica



Pot 3: Zambie, Honduras, Arabie Saoudite, Italie, Venezuela, Angleterre



Pot 4: Equateur, Afrique du Sud, Iran, Vietnam, Guinée, Vanuatu

