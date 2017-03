Mondial U20: le Sénégal dans la poule D avec l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis et l'Equateur

L’équipe nationale de football des moins de 20 ans du Sénégal va constituer avec celles d’Arabie Saoudite, de l’Equateur et des Etats-Unis la poule D de la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue du 20 mai au 11 juin, en Corée du Sud, a-t-on appris du site officiel de la FIFA.



A l’issue du tirage au sort dont les résultats ont été publiés sur le site officiel de l’instance internationale chargée du football, le Sénégal a été logé dans la même poule que ces trois pays.



La Zambie, championne d’Afrique de la catégorie, va évoluer dans le groupe C, avec les équipes du Portugal, de l’Iran et du Costa Rica.



La Guinée partage sa poule avec l’Angleterre, l’Argentine et le pays organisateur, la Corée du Sud.



L’Afrique du Sud, dernier représentant africain, va jouer dans la poule comprenant l’Italie, le Japon et l’Uruguay.



Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes participeront aux huitièmes de finale.



Le Sénégal avait terminé à la quatrième place de la dernière Coupe du monde de la catégorie jouée en Nouvelle-Zélande, en 2015.

