Mondial de Beach Soccer 2017, 20 "Lions" convoqués pour le stage de préparation

Le Sénégal, auréolé de son titre de champion d'Afrique sera l'un des représentants du continent pour cette compétition en compagnie du Nigéria, vice-champion d'Afrique. L'entraîneur national Ngalla Sylla a fait appel à 20 joueurs pour les besoins d'un stage devant déboucher sur la compétition. Ce sera un stage en régime externat qui va débuter ce mardi 24 janvier à la plage de Diamalaye.

L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer a remporté à trois reprises la CAN et participé à 5 Coupes du monde au Brésil, en France, en Italie, en Haïti et au Portugal,

Gardiens de but: Al Seyni Ndiaye, Amadou Ba, Abdou Karim Samba et Ibrahima Ndiaye.

Défenseurs: Papa Demba Ndour, Vieux Saher Ibra Thioune, Papa Modou Ndoye, Mamadou Diène, Ninou Jean Paul Diatta.

Milieux de terrain: Babacar Fall, Hamad François Diouf, Gorgui Diop Faye, Jean Charles Bleck, Pape Mamour Diagne.

Attaquants:, Lassana Diassy, Hamidou Barry, Amadou Camara, Mohamed Niang Diop, Cheikhou Thiam, Moustapha Cissé

