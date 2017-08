Mondiaux d'Athlétisme 2017: Nafissatou Thiam,médaillée d'or en Heptathlon Un an après les Jeux Olympiques de Rio, la jeune Nafissatou Thiam, s’impose comme le nouveau visage de l’heptathlon.









Belge d’origine sénégalaise, Nafissatou Thiam, 22 ans, a décroché dimanche 6 août, la médaille d’or en heptathlon aux championnats du monde de Londres. Par la même occasion, elle offre une première médaille d’or à son pays dans cette discipline. « Un titre mondial, ce n’est pas rien. Ce qui vient de m’arriver, c’est vraiment énorme, a déclaré la jeune championne au micro de RFI. Ce n’est pas évident surtout en Belgique où l’athlétisme n’est pas le sport le mieux loti. » Elle se place devant l’Allemande Caroline Schäfer et la Néerlandaise Anouk Vetter.

Une athlète à surveiller de près Avec un total de 6 784 points à l’issue des sept épreuves que comporte l’heptathlon, Nafissatou Thiam titille son record personnel de 7 013 points, mais surtout le record mondial de l’Américaine Jackie Joyner-Kersee de 7 291 point, réalisé en 1988.

La jeune Belge n’en est pas à son premier exploit, et pour cause, elle avait également raflé la médaille d’or il y a un an, aux Jeux olympiques de Rio.

Avec ces deux médailles d’or et ses statistiques sportives, la jeune étudiante est l’un des nouveaux visages de l’athlétisme à surveiller de près.

L’argent pour Marie-Josée Ta Lou Du côté de la Côte d’Ivoire, Marie-Josée Ta Lou, qui avait offert la médaille d’or à son pays lors des derniers Jeux de la francophonie , est arrivée en deuxième position lors de la finale du 100 m féminin, derrière l’Américaine Tori Bowie à un centième de seconde près.

C’est une médaille d’argent à célébrer pour la sprinteuse, dont le chrono est de 10 secondes et 68 centièmes. Un bon présage pour les prochaines compétitions à venir.



