Monnaie unique de la CEDEAO : adoption d’une feuille de route et mise en place d’une Task Force

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017

(Agence Ecofin) - Le Commissaire chargé des Politiques macroéconomiques et de la Recherche économique de la Commission de la CEDEAO, Mamadou Traoré, a loué « les avancées significatives » enregistrées dans le processus de mise en œuvre de la monnaie unique ouest-africaine. C’était à l’ouverture de la réunion du Comité technique chargé des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, tenue le lundi 11 septembre 2017, à Bamako, au Mali.

Parlant de ces avancées, M. Traoré a indiqué l’adoption d’une feuille de route, la désignation de chefs d’Etat pour la supervision du processus et la mise en place d’une Task Force pour conseiller ces derniers, la rationalisation des critères de convergence, le fonctionnement des Comités nationaux de coordination, ainsi que la mise en œuvre du mécanisme de la surveillance multilatérale.

Il a invité les participants à faire des propositions devant permettre de renforcer davantage le processus d’intégration et d’accélérer la réalisation des objectifs du programme de coopération monétaire, notamment la création de la monnaie unique de la CEDEAO.

Abordant dans le même sens, le ministre malien de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a exhorté les participants à formuler des recommandations concrètes et pertinentes tenant compte des réalités ouest-africaines, et permettant d’engager des actions clés pouvant garantir à l’espace communautaire des progrès économiques solides. Il a, à ce titre déploré, l’insuffisance du nombre de réunions du Comité technique chargé des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, et souhaité une révision de leur fréquence. « Dans le processus de mise en œuvre des activités d’intégration, il ne peut être fait l’économie des rencontres de concertations pour voir le chemin parcouru, et convenir des mesures et dispositions à prendre pour mieux poursuivre le processus d’intégration », a indiqué M. Cissé.

Au cours de cette rencontre, les experts des Etats membres et les représentants des institutions régionales se prononceront sur le rapport de convergence au titre de l’année 2016, l’état de mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO et l’état de mise en œuvre des activités de la feuille de route par les différentes institutions. Ils suivront également un exposé sur les derniers développements du Programme de développement communautaire de la CEDEAO (PCD).

Les conclusions et recommandations de leurs travaux seront soumises à la 10ème réunion ordinaire du Conseil de convergence du mécanisme de la surveillance multilatérale de la CEDEAO, prévue le 14 septembre 2017, toujours dans la capitale malienne.

Bachir Manzo



