Montage du combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux, Fass crache sur les 40 millions de Luc Nicolaï Annoncé en grande pompe, le montage du combat Balla Gaye 2-Gris Bordeaux semble très loin d'être ficelé, faute d'accord entre le promoteur de l'affiche et le camp de Gris Bordeaux. L'Observateur renseigne que selon ses informations, l'écurie Fass a craché sur le cachet de 40 millions de francs CFA proposé par Luc Nicolaï et demandé le double du montant pour que son "Tigre" affronte le "Lion" de Guédiawaye.

C'est le duel de rêve que les fans de la lutte souhaitent voir cette saison, et pourtant les amateurs vont devoir prendre leur mal en patience. Gris et Balla ne sont pas prêts de s'affronter. Du moins, aucun promoteur n'est proche de décrocher ce combat de titans.



Même Luc Nicolaï qui a tenté de démarcher les deux lutteurs, est très loin de décrocher l'affiche. Si le promoteur a déjà eu l'accord de Balla Gaye 2, comme l'a confirmé le lutteur lui-même, ce n'est pas le cas pour l'adversaire voulu par l'ancien roi des arènes. Luc Nicolaï est en effet très loin de décrocher l'accord de Gris Bordeaux, même s'il a officiellement parlé au camp de Fass, la semaine dernière.



Selon une source très proche de Gris Bordeaux, le promoteur Luc Nicolaï a fait une proposition de cachet très en-deçà des espérances et l'écurie Fass a littéralement craché sur l'enveloppe de 40 millions de francs CFA.



Pour les dirigeants de l'écurie Fass, le troisième "Tigre de Fass n'affrontera pas Balla Gaye 2 pour moins de 100 millions de francs CFA. "40 millions, c'est un manque de respect", s'écrie un dirigeant de l'écurie qui pense que "Luc n'est pas prêt à ficeler ce combat, car s'il le voulait réellement, il n'allait pas proposer un cachet si dérisoire. Même si Gris Bordeaux a perdu son dernier combat contre Modou Lô, il ne perd pas pour autant sa valeur marchande. La preuve, lors de son dernier combat perdu contre Modou Lô en juillet 2016, Gris Bordeaux avait touché 80 millions de francs CFA.



Auparavant, en 2015, Gris avait encaissé 85 millions de francs pour faire face à Tyson qu'il a terrassé alors qu'en 2012, pour affronter Modou Lô (combat perdu), il avait eu un cachet de 100 millions de francs CFA". Cela dit, si Luc Nicolas veut vraiment décrocher cette affiche, il devra casser sa tirelire.



