Montreuil : armé d'une hache et d'un couteau, un lycéen prend sa classe en otage

Mardi matin à Montreuil, un lycéen de 17 ans a pris sa classe en otage, avant que l'enseignant présent ne parvienne à lui faire déposer les armes environ une demi-heure plus tard.



Si les faits tels qu'énoncés peuvent surprendre et effrayer, signalons dès à présent qu'ils n'ont occasionné aucun blessé et que leur initiateur a depuis, été présenté à la police. Un lycéen de 17 ans a ainsi pris en otage sa classe de CAP mardi matin dans la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis).



Nos confrères du RTL, qui rapportent l'information, indiquent qu'il était aux alentours de10h30 lorsque la scène a eu lieu. L'élève en question a menacé le professeur et plusieurs camarades de classe à l'aide d'une hache et d'un couteau qu'il avait vraisemblablement emportés sur lui au moment de se rendre en cours.



Un lycéen prend sa classe en otage, son professeur négocie



On ne sait pas si l'adolescent a alors expliqué les raisons de son geste ou bien détaillé de possibles revendications. L'enseignant présent s'est toutefois attaché à faire le nécessaire pour préserver l'intégrité physique de ses élèves en dialoguant avec le preneur d'otages.



Il aura fallu une demi-heure environ à ce professeur pour convaincre l'élève du mal-fondé de son acte, et celui-ci d'avoir alors déposé les armes qu'il avait en sa possession. Il est à ajouter que l'adolescent a certes témoigné de la nervosité mais pas de violence.



Une vengeance après des commentaires déplacés ?



Le jeune homme, nous dit-on, a ensuite fait l'objet d'une interpellation puis été conduit au commissariat pour s'expliquer, non sans être d'abord passé par le bureau du proviseur. Il semblerait que le lycéen ait commis son geste suite à des "commentaires sur les réseaux sociaux", vraisemblablement le concernant.



Il ne nous est pas indiqué si les auteurs de ces apparents commentaires déplacés se trouvaient dans la classe de l'adolescent. Lequel aurait au passage tenté de supprimer les messages en question en s'emparant des téléphones portables de ses supposés harceleurs. Mercredi midi, il se trouvait toujours en garde-à-vue.



