Monument de la Renaissance: ce rêve d’Abdoulaye Wade qui aura duré 21 ans

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Wade est connu comme étant l’un des plus vieux opposants en Afrique francophone pour avoir résisté à deux présidents à savoir Léopold Sedar Senghor et Abdou Diouf, avant d’arriver au pouvoir a l’orée de l’an 2000.

Pendant sa résistance qui a duré plus de deux décennies, Abdoulaye Wade a mentionné son projet présidentiel dans un livre qui portera le nom « Un destin pour l’Afrique ». La première version sera publiée en 1989, donc en pleine période de monopartisme en Afrique francophone.



Mais le rêve d’Abdoulaye Wade d’accéder à la magistrature suprême dans son pays, doublé de celui de contribuer au développement de l’Afrique, n’a pas pour autant disparu. L’homme rêve également d’un grand monument, comme il l’indique à la page 241, qui va symboliser l’Afrique neuve de ses visions.

« Si j’étais sculpteur, je mettrais en place trois personnages les bras ouverts dans un élan d’étreinte », affirme t-il.

Selon la vision de départ, ces trois personnages allaient représenter chacun, respectivement, l’Europe, les États Unis et l’Afrique. L’idée originelle n’était pas « de savoir si l’étreinte aura lieu, mais quand et comment y travailler et substituer à des rapports conflictuels de quatre siècles d’incompréhension ».

Mais dans la version du livre de 2005, Abdoulaye Wade montre comment au fil du temps, il a pu mûrir sa vieille idée. Et devenu président de la République, il a pu enfin débuter avec sa réalisation:

« Finalement, à la place de trois personnages, j’ai conçu une seule statue de 50 m de haut…il s’agit d’un personnage, un africain surgi puissamment des entrailles de la terre, propulse par l’énergie énorme qu’elle contient, tenant d’une main sa femme, et de l’autren son enfant, qu’il montre a l’Occident » précise t-il.

La statue est appelée « Monument de la renaissance africaine », réalisée en Corée du Nord, avec une durée de vie de plus de 1000 ans, la première pierre fut posée en 2002. Il sera enfin inauguré en 2010 avec un coût de près de 15 milliards de F CFA. Il est à ce jour, l’un des monuments les plus imposants, les plus beaux, et les plus visités d’Afrique.









afrk.mag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook