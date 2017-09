Mor Ngom défend Aliou Sall en des termes très clairs

Le responsable politique de l’APR souligne que le principal argument évoqué (Aliou est le frère du président de la République) pour justifier la démission ne tient pas la route. Parce que Aliou Sall « s’est battu » pour devenir le maire de Guédiawaye. « Il faut le laisser aux populations de Guédiawaye qui lui ont accordé leurs suffrages », a-t-il exhorté.

Le maire de Ndangalma ne voit pas « incompatibilité » entre une fonction élective et une fonction nominative.



« Tous les ministres qui ont occupé le Département de la Décentralisation et des Collectivités locales ont été des maires. Et pourtant, personne n’a parlé de conflit d’intérêts », a souligné le ministre conseiller.



A l’en croire, « l’incidence de la Caisse des dépôts et des Consignations avec les mairies, est minime par rapport au ministre-maire en charge des collectivités locales ». Il conseille ceux qui s’agitent de parler de choses qu’ils maîtrisent. « Arrêtez de parler de choses qui n’existent pas », a-t-il conclu.

La rédaction de leral.net