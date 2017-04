Mor Ngom, ministre-conseiller: "Ce sont des politiciens en perte de vitesse qui étaient à la manifestation de Y en a marre"

Le rassemblement du mouvement "Y en a marre", auquel a participé près d'"un million" de Sénégalais, vendredi dernier, suscite des réactions des responsables de la mouvance présidentielle, notamment de l'Alliance pour la république ( Apr).



C'est le cas du ministre-conseiller Mor Ngom qui parle d'avancée démocratique. Selon le coordonnateur départemental de l'Apr à Bambey, "dans un pays où il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas vivre ce que nous avons vécu vendredi à Dakar". Car, "le président Macky Sall a fait avancer la démocratie". "Ce qui s'est passé est une interpellation politique. Nous sommes politiques et nous devons y apporter une réponse politique", lance-t-il.



Et Mor Ngom d'expliquer : "Ils ont dit qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Je prends tout le monde à témoin. Comment peut-on organiser une manifestation à la place de l'Obélisque et dire qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays? Ils ont dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. Ce qui s'est passé à Dakar montre encore qu'il y a des Sénégalais qui dorment et c'est le moment de les réveiller. Ce sont des politiciens en perte de vitesse qui étaient à la manifestation de Y en a marre. Ils ont dit que ce pays est en recul. Quand nous sommes arrivés à la tête de ce pays, la croissance était moins de 6,5%. Voilà les questions sur lesquelles nous devons pour discuter".



Poursuivant son propos, Mor Ngom déclare: "Ce que le président Macky Sall est en train de faire comme réalisation d'infrastructures, aucun président de la République n'a eu la chance de le faire. Ils ont parlé du pétrole. Le Président Macky Sall a eu la chance énorme, nous avons pu trouver le pétrole et le gaz dans ce pays.



Pas un seul litre de pétrole n'est encore vendu. Comment peut-on dire que nous sommes en train de gaspiller ou de dilapider les ressources du pays? Le Président Macky Sall est en train de mettre le pays sur les rampes de l'émergence et de mettre fin à l'impunité. Nous n'avons plus de temps à perdre".