Mor Ngom sur l'affaire Khalifa Sall : "Acceptons la séparation des pouvoirs et laissons la justice faire son travail" Mor Ngom, le ministre conseiller auprès du président et responsable APR a déclaré à Diourbel que les Sénégalais doivent accepter les valeurs républicaines de la séparation de pouvoir et laisser la justice le temps de faire son travail en ce qui concerne le rapport de l'Inspection générale du travail qui a incriminé la gestion de Khalifa Sall par rapport à la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|



