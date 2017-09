Morceaux choisis de l’hommage de Macky Sall à Feu le leader de l’Urd : “Djibo Leyti Kâ a porté, jusqu’au bout, les rigueurs et les contraintes de l’engagement au service de son pays” Le Président de la République n’a pas trouvé les mots justes pour rendre un vibrant hommage à l’ancien ministre d’Etat Djibo Leyti Kâ.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017

“Homme politique de dimension exceptionnelle, plusieurs fois ministre de la République et, depuis environ deux ans, Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT), Djibo Leyti Kâ a porté jusqu’au bout les rigueurs et les contraintes de l’engagement au service de son pays”, a chantonné Macky Sall, au sujet de Feu le leader de l’Union pour le renouveau démocratique.



Et le Chef de l’Etat d’en rajouter cette couche : “illustre fils du Sénégal, son nom est intimement lié à notre histoire politique de ces cinquante dernières années, l’homme ayant assumé, avec constance et passion positive, parmi les plus hautes charges de l’Etat”.



Macky Sall, qui dit avoir “appris avec beaucoup de peine la disparition de notre compatriote Djibo Leyti Kâ”, présente à “toute la nation et à sa famille” ses “condoléances émues”.



Actusen.com

