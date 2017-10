Mort d’Aïcha Diallo : Le Procureur s’auto-saisit et ordonne l’ouverture d’une enquête

L’affaire Aïcha Diallo, du nom de la jeune fille décédée à l’hôpital de Pikine à cause d’une « négligence », selon ses parents, prend une autre tournure. Alors que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a fini de laver à grande eau le personnel médical, c’est le Procureur de la République qui s’est auto-saisi du dossier.



Selon L’Observateur de ce samedi, Serigne Bassirou Guèye a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire. Il a ainsi instruit le Commissaire de Thiaroye de mener une enquête exhaustive, d’auditionner toutes les personnes tournant autour de cette affaire. Pour rappel, tout est parti d’un bâton d’une raclette qui est entré dans l'anus de la victime.



Retiré, un bout de son pantalon est sorti avec un morceau de chair, selon la mère. Et le sang a commencé à couler. Evacuée à l’hôpital, Aïcha rendra l’âme lendemain. Selon Fatma Kaba, sa fille n’a pas été prise en charge durant tout le temps qu’elles ont passé à l’hôpital.

