Mort de 5 enfants aux Parcelles Assainies: Une bougie allumée par un déséquilibré mental à l'origine du drame

C'est une bougie allumée par un déséquilibré mental, membre de la famille, qui serait à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie à cinq (5) enfants du même famille ce matin à l'Unité 17 sis aux Parcelles Assainies ( Dakar). Il a été arrêté par la police. Le feu s'est déclaré dans sa chambre contiguë à celle des victimes: 4 filles et un garçon, âgés entre 5 et 17 ans.



Ces derniers dormaient au moment, où le feu a consumé une partie de la maison. Avant qu'ils ne se réveillent des bras de Morphée, la fumée a fini d'envahir toute les lieux. "Ils sont morts asphyxiés", confie à la Rfm, le grand-père paternel. Le malheur ne venant jamais, celui-ci ajoute que le père des victimes est en prison et leur maman est absente depuis bientôt deux mois.