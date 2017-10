Mort de Aïcha Diallo : Les travailleurs de l’hôpital Pikine tirent sur la presse et annoncent un plainte contre...

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Face aux jourïnalistes ce jeudi, l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital de Pikine a crié sa colère contre la presse et la famille de Aïcha Diallo, du nom de cette fille de 12 ans décédée, dans des conditions dramatique,s qui ont suscité l'émoi de toute la nation sénégalaise. Les travailleurs de l'établissement sanitaire de la banlieue annoncent une plainte contre X, pour diffamation.



« Nous n’accepterons pas que des gens malintentionnés ternissent l’image de l’hôpital. Parce que ternir l’image de l’hôpital, c’est ternir l’image des personnes qui y travaillent. Alors que depuis dix ans, nous travaillons pour ériger cet hôpital au rang des meilleurs hôpitaux », fulmine le porte-parole du jour.



Il poursuit en jetant un regard dubitatif sur la déclaration de la famille de la défunte petite : « la maman de la fille a dit que l’enfant est tombée du haut d’un étage, a atterri sur un bois qui a perforé l’anus, cela nous pose problème. C’est pour cela que nous demandons à ce que l’enquête soit approfondie ».



L’intersyndicale a, par ailleurs, nié l’information selon laquelle l’enfant n’était pas pris en charge. « Nous demandons aux journalistes de faire des investigations, avant de publier des articles. Nous n’avons pas demandé 200 000 F CFA pour sa prise en charge. L’enfant a été prise en charge depuis le vendredi jusqu’à sa phase de décès. C’est la facture présentée à la famille, qui a posé tout ce problème », déclarent-ils. Avant d’ajouter « une plainte contre X sera déposée, parce que nous n’allons pas accepter qu’on nous attaque. Nous avons tous des enfants et on ne souhaite la mort de personne ».





PressAfrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook