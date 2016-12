Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mort de George Michael : la cause du décès révélée Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2016 à 12:30 | | 0 commentaire(s)| George Michael est mort ce dimanche 25 décembre à seulement 53 ans. Le chanteur, qui avait eu de lourds problèmes de santé ces dernières années, s’est éteint paisiblement, suite à un arrêt cardiaque.

George Michel n’est plus : un représentant du chanteur a annoncé la mauvaise nouvelle cette nuit. « C'est avec une grande tristesse que nous confirmons que que notre fils, frère et ami bien aimé s'est éteint paisiblement chez lui durant la période de Noël. La famille demande que son intimité soit respectée durant cette période difficile et chargée en émotion.



Il n'y aura pas plus de commentaires pour le moment. » L’artiste, connu pour ses nombreux tubes avec Wham !, comme Last Christmas ou Wake Me Up Before You Go-Go, ou en solo (Faith, Father Figure...) s’est éteint ce 25 décembre à seulement 53 ans, à son domicile de Goring-On-Thames.



Dans un communiqué adressé à The Hollywood Reporter, la police de la Thames Valley a estimé que sa mort était « inexpliquée mais pas suspecte » : « Une autopsie sera conduite, bien sûr, ont précisé les autorités. Le police ne fera pas d’autre commmentaire jusqu’à ce que l’autopsie ait lieu. » Michael Lippman, le manager de George Michael, « dévasté » le décès « inattendu » du chanteur, a de son côté expliqué qu’il avait été emporté par un « arrêt cardiaque ». Reste désormais à savoir ce qui l’a provoqué.



source: fr.news



