Mort de Mazine Chakiri à Dakar: Les étudiants marocains au Sénégal crient à la discrimination

Avec le meurtre perpétré sur l'étudiant marocain, Mazine Chakiri, les étudiants ressortissants du dit pays ont crié à la discrimination. Selon eux, la police sénégalaise ne donne jamais suite à leurs plaintes et leur manque drastiquement de considération.



Voulant vivre dans une quiétude totale, ils disent avoir fait toutes les démarches nécessaires. Rassemblés devant leur ambassade, ils disent être venus pour que les autorités marocaines puissent faire pression sur celles sénégalaises afin qu’ils vivent dans une quiétude totale.



Se sentant pas en sécurité, ces étudiants marocains demande plus de considération à leur égard.