Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mort du comé­dien Char­lie Murphy, frère d’Ed­die Murphy, à 57 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 00:18 | | 0 commentaire(s)| Humo­riste et comé­dien reconnu et très appré­cié aux Etats-Unis, Char­lie Murphy, le grand frère d’Ed­die Murphy, s’est éteint ce mercredi des suites d’un long combat contre la leucé­mie. Il avait seule­ment 57 ans.

Char­lie Murphy n’est plus : comme l’an­nonce aujourd’­hui à TMZ son mana­ger, l’hu­mo­riste améri­cain est décédé ce mercredi matin. L’hu­mo­riste de 57 ans, très connu aux Etats-Unis pour ses très nombreuses parti­ci­pa­tions au Chap­pel­le’s Show, une émis­sion humo­ris­tique qui était diffu­sée sur la chaîne Comedy Central, il subis­sait ces deniers temps des séances de chimio­thé­ra­pie pour combattre une leucé­mie. Il s’est fina­le­ment éteint aujourd’­hui, des suites de cette mala­die, dans un hôpi­tal de New York. Comé­dien et pro du stand-up, appré­cié de ses pairs, il était égale­ment un ami de Prince : comme le rapporte TMZ, la mort du chan­teur, l’an dernier, l’avait beau­coup affecté. Un coup dur pour l’ar­tiste, qui avait déjà vu son épouse empor­tée par un cancer quelques années plus tôt, en 2009.

Comé­dien, artiste de stand-up, doubleur (il a notam­ment fait la voix d’un des person­nages secon­daires du jeu vidéo Grand Theft Auto : San Andreas), Char­lie Murphy laisse derrière lui trois enfants et une famille éplo­rée, dont son illustre petit frère, Eddie Murphy. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Char­lie avait notam­ment été co-scéna­riste de deux films dans lesquels Eddie tenait le rôle prin­ci­pal : Un vampire à Brook­lyn et Norbit.



source: Voici





Accueil Envoyer à un ami Partager