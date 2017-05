Mosquée Massalikoul Jinane : Serigne Bass Abdou Khadre, a procédé ce mardi à la visite des chantiers

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, était venu hier à la mosquée Massalikoul Jinane pour constater l'état d'avancement des travaux.



Il n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction après avoir fait le tour du lieu de culte. Mais la question qui se pose revient aux raisons de l'origine de ses visites répétées en si peu de temps, surtout que sa dernière visite remonte au 11 avril 2017 dernier sans compter la visite de Serigne Mountakha la semaine dernière.



Si on remonte un peu plus loin lors du lancement du projet de la Grande Mosquée Massalikoul Jinane en 2012, le représentant du Khalife général des mourides dans la capitale, Mbakiou Faye, disait que l’achèvement était prévu avant le premier trimestre de 2014 sur ces propos: "Nous souhaitons, au premier trimestre de 2014, nous rendre à Touba avec tous les talibés (disciples) pour remettre les clefs de la grande mosquée Massalikoul Djinane au Khalife général des mourides, pour qu’il vienne inaugurer l'ouvrage au grand bonheur de tous les musulmans", a affirmé M. Faye.



"La construction était prévue pour une durée de quatre ans, mais le Khalife général des mourides a trouvé le délai un peu long. C’est ainsi qu’avec l’entreprise, nous avons convenu de le ramener à deux ans", a expliqué M. Faye.



Aujourd'hui nous sommes au 24 mai 2017, soit disant trois années après les dates prévues pour l'inauguration des fins de travaux.



A noter que la visite du khalife Serigne Sidy Mokhtar Mbacké ( Q Allah lui accorde une longue vie) est prévue comme à son habitude d' ici un mois et demi (inch allah) à Dakar pour accompagner les pèlerins qu'il envoie aux lieux saints de l'Islam.