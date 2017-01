Mouhamad Boun Abdallah Dione : « L’économie du Sénégal va mieux mais… »

«L’économie du Sénégal va mieux mais, nous avons encore des actions à faire surtout au niveau de l’emploi des jeunes. Le PIB pays est aujourd’hui à +6.6%. Notre potentiel pourra nous amener bientôt à 6.8% et l’inflation n’atteint pas les 1%.», nous apprend le Premier ministre sur le niveau économique du Sénégal en chiffres.



Donnant les secrets de ces croissances il dira : » Ces performances résultent d’une bonne prise en compte de certains secteurs comme l’agriculture. Le Président Macky Sall a mis à la disposition des paysans, 52 milliards pour relever le secteur en terme de modernisation. La pêche et le secteur maritime aussi ont été prise en compte avec de nouvelles projets comme le second port minéralier de Sendou qui sera financer par des privés et sans dette pour le Sénégal. Il y’a aussi des secteurs nouveaux comme l’horticulture qui sont entrain de faire des progrès importants. En 2017/2019 beaucoup de réalisations seront disponibles. Le secteur de l’énergie a connu d’importantes avancées avec des employés sénégalais. Tout cela montre que nous pourrons d’ici peu atteindre les objectifs fixés par le Président et le gouvernement en matière d’emploi des jeunes.», explique le chef du gouvernement.



Sur le projet TER le Premier des ministre nous confie que : «Ceux qui parlent du projet du Train Express Régional sans fondements doivent savoir que, ce projet est le lègue du Président Macky Sall pour les générations à venir. D’ici 2035 le Sénégal aura près de 26 millions d’habitants, la région de Dakar occupera à elle seule environ 8 millions de personnes. Comment permettre à ces personnes de se déplacer dans une petite région. Le TER permettra en 7 minutes à un nombre important de personnes de se déplacer de Pikine à Dakar par exemple. Le projet permettra de désengorger la capitale en matière de transport. Il ne faut pas attendre jusqu’à ces années pour se demander comment toute la population qui existera dans une petite ville se déplacera t’elle. On ne pourra pas miser sur seulement la construction de nouvelle route» conclut-il.



