Mouhamadou Makhtar Cissé : « Avec l’innovation technologique Akilee, nous concrétisons l’axe 5 du Plan Stratégique "Yeesal Senelec 2020" »

Mouhamadou Makhtar Cissé, le Directeur général de la SENELEC estime qu’avec l’innovation technologique et numérique Akilee, la SENELEC veut concrétiser un pan de l’axe 5 du Plan Stratégique « Yeesal Senelec 2020 » qui veut conduire ce fleuron de l’industrie sénégalaise vers la diversification et l’innovation. La Senelec a procédé mercredi après-midi au lancement officiellement du démarrage des activités de la société Akilee S.A (une société technologique de services énergétiques), une nouvelle filiale de Senelec. Akilee s’appuie à la fois sur les nouvelles technologies, notamment l’internet des objets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

