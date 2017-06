Mouhamadou Makhtar Cissé DC SENELEC : « Après la leçon de Bokhol, la bonne trouvaille de Malicounda, une troisième centrale à Mewane au cœur du Cayor historique »

Mouhamadou Makhtar Cissé, le directeur général de la SENELEC s'est félicité de l'inauguration de la centrale solaire de Mewane Sinthiou Mekhé qui est la troisième du genre en moins d'un an après Bokhol et Malicounda. Selon le DG de la SENELEC, cette inauguration concrétise la volonté du Chef de l'Etat à vouloir doter du Sénégal d'un mix énergétique propre et compétitif comme la lettre de politique du développement du secteur de l'énergie adossée au Plan Sénégal Emergent (PSE) .

Vendredi 30 Juin 2017