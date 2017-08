Mouhamadou Makhtar Cissé, DG SENELEC : «Akilee est une excellente réponse à l’exigence d’équité qui s’impose à nous dans la relation avec nos clients » La Senelec a procédé ce mercredi au lancement officiellement du démarrage des activités de la société Akilee S.A (une société technologique de services énergétiques), une nouvelle filiale de Senelec. Akilee s’appuie à la fois sur les nouvelles technologies, notamment l’internet des objets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Voici le discours de Mouhamadou Makhtar Cissé, le Directeur général de la SENELEC.

Excellence Messieurs les Ambassadeurs de France et d’Italie,

Chers frères et homologues Directeurs Généraux de nos sociétés d’électricité sœurs,

Messieurs les Directeurs Généraux des agences et commissions nationales œuvrant dans le secteur de l’énergie,

Mesdames, Messieurs, les directeurs,

Chers invités,

Monsieur le Premier Ministre,



C’est un réel plaisir, pour la Senelec et pour moi, de vous accueillir aujourd’hui pour lancer officiellement le démarrage des activités de la société Akilee S.A, nouvelle filiale de Senelec.

Monsieur le Premier Ministre,

Chers invités,



Senelec est honoré de votre présence et de votre soutien constant. Akilee est une société technologique de services énergétiques, qui a pour mission d’accompagner nos entreprises et nos ménages dans leurs efforts de maîtrise de leurs consommations énergétiques et de réduction de leurs factures d’électricité. Akilee s’appuie à la fois sur les nouvelles technologies, notamment l’internet des objets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.



Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL m’a confié une noble mission en juin 2015, celle de contribuer au redressement de Senelec, un des fleurons de l’industrie Sénégalaise. Ainsi, dès mon arrivée à la tête de la société avec l’adhésion de l’ensemble de mes collaborateurs, j’ai mis l’accent sur la sécurisation de nos fondamentaux, à savoir produire, transporter, distribuer et commercialiser l’électricité suivant les meilleurs standards de qualité ; ce défi est aujourd’hui en passe d’être relevé avec de nombreuses réalisations en cours et une nette amélioration de la performance opérationnelle sur les plans techniques et financiers.





Cependant, une entreprise, même publique, si elle veut continuer à exister et à croître, doit avoir un cap et des outils de navigation. C’est à quoi nous nous sommes immédiatement attelé en élaborant avec comme vision le Plan Stratégique de Senelec à l’horizon 2020, plan baptisé Yeesal Senelec 2020. « Faire de Senelec une entreprise performante, attractive, toujours au service de ses clients et du développement économique, social et environnemental du Sénégal »

L’axe 5 de ce Plan vise à conduire Senelec vers la diversification et l’innovation. En effet, l’innovation est pour moi la marque des entreprises qui respirent. C’est donc pour contribuer au renouvellement du souffle de Senelec, à son intégration dans la nouvelle ère de l’économie numérique, que nous avons choisi d’intégrer le capital d’Akilee et d’en faire une filiale de Senelec. Akilee est pour nous la parfaite illustration de cette nouvelle ambition stratégique.



faciliter la gestion des pannes par la détection automatique des coupures et la réaction proactive des services d’assistance au client,

accroître sa performance commerciale à travers la fiabilisation de la facturation,

améliorer la gestion de la pointe à travers la maîtrise dynamique de la demande,

diversifier ses sources de revenus pour accroître sa capacité financière à porter ses investissements.

Ce ne sont là que quelques illustrations de nos ambitions avec Akilee et je puis vous assurer que nous irons plus loin que cela, avec notamment l’intégration de la première centrale électrique virtuelle dans le réseau de Senelec très bientôt. Ce sera là une première et un véritable changement de paradigme dans notre approche pour satisfaire la demande.

Par ailleurs, au-delà de Senelec, Akilee adresse plusieurs enjeux à l’échelle nationale. En effet, Akilee : contribuera à la création d’emplois qualifiés,

démontrera le génie africain dans un monde de plus en plus marqué par la digitalisation,

participera au développement de l’accès à l’énergie,

soutiendra la politique du Sénégal dans la lutte contre les changements climatiques et,

En effet, nous avons trouvé avec Akilee une excellente réponse à l'exigence d'équité, chère à l'Etat et au régulateur, qui s'impose à nous dans la relation avec nos clients, en mettant sur le marché des services qui seront bénéfiques aussi bien au client qu'à Senelec pour encore mieux servir ce même client. Avec Akilee, le client gagnera doublement ; d'une part, les conseils qu'il recevra lui permettront de réduire ses factures, d'autre part, l'amélioration de la capacité opérationnelle de Senelec lui offrira une meilleure qualité de service.



Je remercie tous les invités et particulièrement les Directeurs Généraux de nos sociétés d’électricité sœurs, de la sous-région pour partager avec eux cette innovation. Merci donc à vous, chers frères et homologues d’avoir honoré de votre présence à cet important événement pour Senelec.

C’est donc sur ces mots que je vais terminer en formulant deux vœux : le premier est de voir Akilee dépasser nos espérances en termes d’impacts sur notre activité ;

le second est une prière à l’endroit du bon Dieu pour qu’il bénisse et accompagne le développement de cette nouvelle entreprise pour le plus grand bien de tous. Avec AKILEE, Senelec magnifie sa mission de service public d’électricité.

Je remercie nos partenaires Mr Éric BERTHAUD et Mr Bruno LEJOSSEC qui ont fait le déplacement depuis la France et je les assure que notre partenariat sera fécond et riche de notre ambition.

Ce faisant, de manière plus globale, nous contribuerons à la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le Plan Sénégal Emergent, élaboré par son Excellence le Président de la République Macky SALL. En particulier, dans le projet phare n°25 qui vise à garantir un accès large et fiable à une énergie bon marché, tout en diminuant de moitié la facture d'électricité des ménages et en améliorant la maitrise de la demande.

