Mouhamadou Makhtar Cissé, DG Senelec: "Le Sénégal perd par an 25 milliards de FCfa à cause du vol de l’électricité"

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

"Le Sénégal perd chaque 20 à 25 milliards FCfa dû au vol d'électricité", a révèlé samedi, Mamadou Makhtar Cissé, Directeur général de la Senelec.



"Cela été quantifié plusieurs fois, des opérations de communication faites et les populations sensibilisées. Il y a une implication d'éventuels complices, techniciens de l'électricité. Sinon les voleurs ne pourraient agir de façon aussi appropriée pour soustraire à la collectivité nationale 20 à 25 milliards FCfa.



Ces 25 milliards, c'est à peu près un tiers de la baisse qui a été consentie. Si on pouvait recouvrer la moitié de cette somme, ce serait un gain énorme pour les ménages sénégalais", a-t-il expliqué.



Le Dg de la Sénelec était l'invité des "Grande conférence du Quotidien", dont le thème portait sur "Le défi de l'électricité au Sénégal". Cette conférence avait pour objectif de débattre, de confronter et d'édifier sur la question de l'électricité au Sénégal.



Ainsi, pour barrer la route aux fraudeurs qui porté un énorme préjudicie à l'Etat et aux ménages, Mamadou Makhtar Cissé opte pour la sensibilisation et au besoin, à la répression pour dissuader. "L'arsenal de surveillance va être renforcé. La fraude sur l'l'électricité est devenu un délit. Ce vol a été criminalisé, on a tout l'appareil judiciaire à notre disposition pour pouvoir rechercher et attraper les délinquants et les traduire en justice", a-t-il averti.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook