Mouhamadou Makhtar Cissé : « Faire de Senelec une entreprise performante, attractive, toujours au service de ses clients et du développement d'un Sénégal émergent» Comme contribution à la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), Mouhamadou Makhtar Cissé, le Directeur général de la SENELEC a, comme, sacerdoce et ambition, de faire de Senelec, une entreprise performante, attractive, toujours au service de ses clients et du développement économique, social et environnemental du Sénégal.

Jeudi 24 Août 2017

La Senelec a procédé ce mercredi, au lancement officiel du démarrage des activités de la société Akilee S.A (une société technologique de services énergétiques), une nouvelle filiale de la Senelec. Akilee s’appuie à la fois sur les nouvelles technologies, notamment l’internet des objets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

