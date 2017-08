Mouhamadou Makhtar Cissé loue le patriotisme des ingénieurs Amadou Ly et Samba Laobé Ndiaye, les concepteurs d'Akilee Mouhamadou Makhtar Cissé, le Directeur général de la SENELEC a loué hier mercredi, le patriotisme des ingénieurs sénégalais Amadou Ly et Samba Laobé Ndiaye, concepteurs d'Akilee, qui ont préféré mettre leur matière grise au service de leur pays. Akilee Sa qui est une filiale de la SENELEC, est une société technologique de services énergétiques, qui a pour mission d’accompagner les entreprises et les ménages dans leurs efforts de maîtrise de leurs consommations énergétiques et de réduction de leurs factures d’électricité. Akilee s’appuie à la fois sur les nouvelles technologies, notamment l’internet des objets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.



Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook