Mouhamadou Mbodj (forum civil) : " On a parlé de 10 députés pour la Diaspora, maintenant, il y a un glissement vers 15, c'est un excès."

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 10:16

" C'est important d'essayer d'adapter la marche de nos institutions aux enjeux de notre temps." Cette précision faite, le coordonnateur du Forum civil, Mouhamadou Mbodji, pose un certain nombre de questions par rapport aux 15 députés prévus pour la Diaspora.



D'abord sur le nombre de députés prévus pour la Diaspora qui a été revu à la hausse par rapport aux prévisions faites lors du référendum. M. Mbodji déclare: " Dans le débat sur le référendum et la révision constitutionnelle, on a parlé de 10 députés pour la Diaspora, maintenant, il y a un glissement vers 15, c'est un excès." Car, explique-t-il, " même pour les 10 députés, il y avait un désaccord".



"Donc, on devrait suspendre cette mesure ou trouver un quantum acceptable en attendant de poursuivre les débats". Aussi, souligne M. Mbodji, " Dakar qui compte plus d'un million de membres, a 7 députés. Cela doit être justifié".



Le Forum civil n'est pas trop emballé par l'argument financier qui, selon lui, ne doit pas l'emporter sur les autres aspects. " Une démocratie internationale doit se donner les moyens de ses ambitions. Mais, il faudrait que cela soit utile à l'évolution de notre Nation. Est-ce que ces députés nous représentent réellement ou ils représentent leur parti? Ça, c'est un problème. Il nous faut réformer en fonction de la permanence des institutions, des enjeux de la gouvernance publique et non en fonction des besoins conjoncturels de la majorité ou de l'opposition", dit-il.



L'autre question qui semble primordiale pour le coordonnateur du Forum civil, c'est l'évaluation de la représentation politique globalement. " On devait commencer par ça ", selon Mouhamadou Mbodji. Qui rappelle que les Assises nationales avaient entamé cela et la Cnri l'avait consolidé. Mais, dans la révision constitutionnelle, se désole-t-il, "on n'a pas trouvé grand chose pour le Parlement que l'évaluation des politiques publiques".



"Pendant ce temps, on a vu des députés se battre. Les gens ont dit qu'il n'y avait pas de rupture, alors qu'à l'intérieur du Parlement, des députés ont pris des initiatives qui, probablement, n'ont pas toutes abouties à cause du fait majoritaire. Donc, il y a une distance globale entre l'institution et les populations que les députés sont censés représenter."



Source L'Observateur

