Moukanjo (Cameroun),encense Sadio Mané

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Adversaire du Sénégal en quart de finale, il y a presque une semaine à FranceVille, Benjamin Moukandjo était aux premières loges lorsque Sadio Mané a manqué le dernier penalty des "Lions". Mais, même s'il était naturellement aux anges avec ce raté qui avait qualifié le Cameroun en demi-finale (0-0, T.A.B 4-5), le capitaine des "Lions indomptables" était resté fair-play et avait tenu à encourager l'attaquant sénégalais à la fin du match en zone mixte.



"Sadio Mané est un joueur que je suis énormément, un grand footballeur qui représente valablement l'Afrique", encense le joueur de 28 ans du Fc Lorient qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du joueur de Liverpool. "C'est important d'avoir des joueurs de ce niveau dans de grands clubs. Je lui souhaite bon courage et je sais que, mentalement, il est assez costaud. Il a tout mon soutien et va se relever. Je sais que c'est quelqu'un de très grand, il va repartir de l'avant et c'est tout le mal que je lui souhaite.



Je lui souhaite tout le bonheur du monde", confie Moukanjo qui dédramatise le penalty raté par le natif de Sédhiou et le met sur le compte des aléas du football. "Ça arrive souvent aux grands joueurs de manquer des penaltys, même à Messi et Ronaldo", philosophe l'attaquant camerounais qualifié pour la finale et qui "prend énormément de plaisir à le (Sadio) regarder jouer"



L'Obs

