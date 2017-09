Moundiaye Cissé, 3D : «Il faut se féliciter de la main tendue par le ministre de l’Intérieur » Le Directeur exécutif de l’ONG 3D, appelle la classe politique à la raison pour la stabilité du pays. Moundiaye Cissé qui estime que le « dialogue est nécessaire », demande au pouvoir du Président Macky Sall, de procéder à « l’audit » du fichier et « l’évaluation technique » du dernier scrutin.

« Je crois que le ministre de l’intérieur en charge, jusqu’ici, des élections, est dans son rôle d’appeler au dialogue », a-t-il lancé mardi sur sud Fm.



A son avis, il faut se « féliciter » de cette initiative parce qu’au sortir des législatives, il y a eu beaucoup de manquements et de contestations. « Je crois que sans le dialogue, on va vers des contestations pré-électorales. C’est pourquoi, il faut se féliciter de cette initiative du nouveau ministre de l’Intérieur », a-t-il réitéré.



Pour autant, Moundiaye Cissé exige « l’audit » du fichier électoral parce que « c’est le nerf de la guerre pour les élections ». Il indique que sa structure a toujours appelé au dialogue sans lequel, aucune solution ne sera possible.





