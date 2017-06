Mountaga Sy, DG APIX : «Comparer le TER au TGV du Nigeria, c’est comparer des choux et des carottes»

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, a voulu mettre fin à la polémique sur le prix supposé énorme du Ter et la comparaison faite avec le Tgv du Nigeria réalisé sur une distance de 200 kilomètres pour 552 milliards, alors que pour seulement 55 kilomètres, le Ter a nécessité 568 milliards.



Pour Mountaga Sy, «comparaison n’est pas raison et comparer le Ter au Tgv du Nigeria, c’est comparer de choux et des carottes». Pour le patron de l’Apix, le Ter est plus qu’un projet ferroviaire, c’est un projet structurant pour toutes les localités qu’il va traverser. A la lumière de son raisonnement, le coût du Train Express Régional est raisonnable, car au-delà des 15 trains de 4 wagons chacun, des gares, et autres, il est prévu 14 ponts de franchissement qui vont remplacer tous les anciens ouvrages de franchissement sur la voie ferrée actuelle.



Ces ouvrages constituent une distance cumulée de prés de 20 kilomètres en plus du tracé de 55 kilomètres. Sur l’efficacité du projet et son utilité, Mountaga Sy pense qu’il n’y a pas photo avec le Tgv du Nigeria qui ne peut pas faire des navettes toutes les 15 minutes pour transporter 115 000 personnes par jour, contrairement au Ter.

Sur la rentabilité financière aussi, il explique qu’avec les embouteillages de Dakar qui font perdre à l’économie du pays 100 milliards par an, le projet permettra à l’Etat de gagner autant que son investissement en 4 ans.

En outre, M. Sy a rassuré que le financement est complètement bouclé, de même que la mobilisation de ressources et toutes les entreprises concernées ont reçu leur avance de démarrage. Cela lui fait dire que toutes les conditions sont réunies pour que le Président inaugure le Ter le 14 janvier 2019.



Ibrahima Diouf (jotay.net)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook