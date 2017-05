Mourinho: "Les poètes ne gagnent pas beaucoup de titres"

"Il y a beaucoup de poètes dans le football, mais les poètes ne gagnent pas beaucoup de titres", s'est exclamé José Mourinho après avoir conduit Manchester United à la victoire en finale de l'Europa League face à l'Ajax Amsterdam, mercredi à Stockholm.



"C'est la fin d'une saison très difficile. Mais une très, très bonne saison", a ajouté le technicien portugais qui a fait de ManU le cinquième club de l'histoire (après la Juventus, l'Ajax, le Bayern Munich et Chelsea) à avoir gagné les trois trophées européens (Ligue des champions, Europa League, et la défunte Coupe des coupes).



Pour sa première saison à la tête de Manchester United, José Mourinho, très critiqué, a gagné l'Europa League, la Coupe de la Ligue anglaise et le Community Shield. Avec en prime une place en Ligue des champions la saison prochaine grâce à cette victoire en C3, malgré une décevante 6e place en Premier League.



Concernant la finale, Mourinho a estimé que son équipe était meilleure que l'Ajax: "Nous savions que nous étions meilleurs qu'eux, et nous avons profité de leur faiblesse!"