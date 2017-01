Mourinho à Aliou Cissé : «Sadio Mané peut aider le Sénégal, s’il est mis dans les bonnes conditions»

Sadio Mané s’est fait remarquer durant ses deux ans et demi du côté de l’Angleterre. L’ancien joueur de la Génération Foot est suivi de près par les plus grands techniciens. José Mourinho, dans une interview post-match s’est exprimé sur le Sénégalais.



José Mourinho n’a pas tari d’éloges au sujet de Sadio Mané. Le technicien portugais a parlé du bon début de saison de l’attaquant des lions et a donné quelques conseils à ses coéquipiers en sélection.



«Il fait de très bonnes choses sous les ordres de Klopp, c’est un garçon sérieux dans le travail maintenant, il faudra qu’il fasse cela dans la continuité», a-t-il avancé.



Parlant de la CAN, le Spécial One pense que « Si Sadio est mis dans les bonnes conditions, il pourra aider son équipe, il est très performant en ce moment».



Des propos qui vont grandement faire plaisir à Sadio Mané à l’orée de la CAN 2017 qui se tiendra au Gabon à partir du 14 janvier.