Mourinho, agacé par Pogba, lui demande plus de foot et moins d'activités marketing

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Il fallait forcément que ça arrive à un moment donné. Passent encore les dabs, les coiffures peroxydées et les campagnes de pub à gogo, José Mourinho s’était montré patient avec un Paul Pogba devenu une véritable bête de marketing depuis son transfert record à Manchester United.

Et puis le Portugais a craqué. Selon le Mirror, le technicien lusitanien a très peu goûté l’emoji Pogba qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Mourinho aurait demandé à l’international français de mettre la pédale douce sur ses activités marketing et de se concentrer sur son football.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook