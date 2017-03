Mourinho aux supporters de Chelsea : "Judas" est toujours le numéro 1" Insulté par une partie des supporters londoniens pour son retour à Stamford Bridge, le coach portugais leur a répondu avec un brin d’arrogance.

Le quart de finale de FA Cup lundi soir entre Chelsea et Manchester United (1-0, but de N’golo Kanté) a été très tendu. Sur le terrain d’abord avec l’expulsion d’Ander Herrera dès la 35e minute, mais aussi sur les bancs de touche entre Antonio Conte et José Mourinho. Copieusement insulté par les supporters des Blues à coup de “Fuck off Mourinho”, “Judas” et des chants hostiles tels que “You’re not special anymore” (Tu n’es plus du tout spécial), le technicien portugais a répondu à ceux qui l’adulaient encore hier en conférence de presse.

Mourinho fait du Mourinho

“Ils (les supporters de Chelsea, NDLR) peuvent m’appeler comme ils veulent. Je suis un professionnel, je défends mon club. Et à partir du moment où ils ont un entraîneur qui a gagné quatre Premier League pour eux, je suis le numéro un. Si quelqu’un leur gagne quatre Premier League, je deviendrai le numéro deux. Mais avant que cela n’arrive, ‘Judas’ est toujours le numéro un”, a rappelé Mourinho. en référence à ses nombreux succès avec Chelsea.

Le leader de la Premier League affrontera Tottenham pour une place en finale le 22 ou 23 avril prochain à Wembley tandis qu’Arsenal croisera la route de Manchester City.

source:fr.sports



