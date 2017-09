Mourinho furieux contre Pogba

José Mourinho est en colère contre Paul Pogba. L'entraîneur de Manchester United reproche à son milieu de terrain, blessé aux ischios, de ne pas avoir suivi les conseils du club.



La scène s’est répétée comme en mars dernier. Paul Pogba, touché dans un contact lors de la rencontre de Ligue des champions contre Bâle (3-0), a été contraint de quitter la pelouse d’Old Trafford, l’antre de Manchester United, mardi. Les examens que le milieu de terrain français a passés l’ont confirmé, il souffre d’une déchirure aux ischios. Une blessure qu’il a déjà contractée à la fin de l’hiver en Ligue Europa face à Rostov.



La répétition de cette lésion irrite José Mourinho. L’entraîneur des Red Devils est furieux contre son protégé, révèle le Daily Mirror. Et pour cause, celui-ci n’a pas suivi les conseils du club. Lors de sa précédente indisponibilité, le staff médical de Manchester United lui a prodigué des exercices afin d’étirer et de renforcer cette zone pour éviter une rechute. Paul Pogba n’a pas suivi ces indications et a reçu un traitement d’un préparateur personnel coupable, aux yeux de Manchester United, d’avoir fragilisé son état physique.



L’ancien joueur de la Juventus Turin devrait louper un mois de compétition avec Manchester United, soit quatre rencontres de Premier League (Everton, Southampton, Crystal Palace et Liverpool) et deux de Ligue des champions (CSKA Moscou et Benfica). Le natif de Lagny-sur-Marne va également louper les deux dernières confrontations de l’équipe de France, qui vise sa qualification pour la Coupe du monde 2018. S’il est suspendu contre la Bulgarie, le 7 octobre, il ne pourra pas évoluer contre la Biélorussie, trois jours plus tard.





football