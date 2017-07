Mourinho n'est "pas content" du mercato du MU

Malgré les arrivées de Victor Lindelöf et de Romelu Lukaku, José Mourinho a exprimé son désarroi face au mercato que sont en train de réaliser les Reds Devils. Une manière d'alerter ses dirigeants ?



Manchester United dispose de moyens quasi-illimités: pour donner un ordre d’idées, le club, propriété de la famille américaine Glazer, a engrangé près de 689M€ de revenus sur la saison 2015-2016. De quoi être actif sur le marché des transferts, parfois en dépensant des sommes complètement folles, comme les plus de 100M€ déboursés pour faire revenir Paul Pogba, l’été dernier.



Pour ce mercato 2017, les Reds Devils ont enregistré l’arrivée du défenseur suédois Victor Lindelöf, en provenance du Benfica Lisbonne pour plus de 35M€.



Et, surtout, Manchester a dépensé plus de 85M€ pour faire venir le buteur belge d’Everton, Romelu Lukaku : un des transferts les plus onéreux de l’histoire. 120M€ de dépenses pour le moment, sans compter les bonus.



Mais pas de quoi enchanter José Mourinho, l’entraîneur portugais du récent vainqueur de l’Europa League.



"Nous en voulons toujours plus", a expliqué le Special One dans une interview accordée au média américain ESPN, avant d’approfondir sa pensée : "Nous pensons encore qu’il y a de quoi apporter quelques améliorations, et je ne peux pas dire que je sois content de notre mercato".



L’arrivée de Lukaku est en effet, une sorte d’aveu d’échec pour les Mancuniens, qui souhaitaient avant tout faire venir l’attaquant madrilène, Alvaro Morata. Mais faute d’accord entre les deux clubs (une question de gros sous, pour les deux clubs les plus riches de la planète ?), l’Espagnol n’est finalement pas venu, et vient de s’engager avec Chelsea pour environ 80M€.



Un concurrent pour le titre en Premier League. Ce qui fait dire à Mourinho : "Il s’agit d’un mercato compliqué, et je ne blâme personne : c’est juste un fait. Le marché va dans une telle direction que beaucoup de joueurs sont difficiles à faire signer, pour ne pas dire impossibles".



Celui qui va démarrer sa deuxième saison sur le banc des Reds Devils, a également révélé que MU ciblait quatre joueurs, dont les profils ont été établis durant la saison passée. Deux ont pour l’instant signés, même si Morata était préféré à Lukaku.



Le coach portugais voit-il donc le verre à moitié vide ? Il se laisse encore un peu de temps.



"Le marché des transferts se termine le 31 août, donc il reste encore pas mal de temps. Mais c’est logique qu’en tant que manager mon objectif soit d’avoir mes joueurs le plus tôt possible." Ces derniers jours, Ivan Perisic était annoncé avec insistance du côté de Manchester, pour renforcer les côtés de l’attaque.



Il en faudrait peu pour que le Special One redevienne le Happy One : "Si nous parvenons à recruter le troisième mais pas le quatrième (de la liste), je serai quand même assez satisfait, car je sais combien c’est difficile". Le Croate redonnera-t-il le sourire à Mourinho ?



football