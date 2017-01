Mously Diakhaté fait un plaidoyer pour la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile

Le Réseau des parlementaires en population et développement a plaidé, mercredi à Dakar, pour l’instauration d’une journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans le but d’intensifier la sensibilisation à cette problématique. La députée Mously Diakhaté en a profité pour faire un plaidoyer retentissant en faveur des enfants.