Mously Diakhaté, lauréate du Prix Humanitaire Panafricain L’honorable députée sénégalaise, Mously Diakhaté, s’est vu décerner le Prix humanitaire panafricain sur l’excellence législative et le plaidoyer pour la paix » par Pan African Humanitarian Summit & Awards, organisation basée à Dar es Salam, en Tanzanie.

Le communiqué qui est parvenu à la rédaction de lera.net indique que dans une lettre qui lui est adressée, l’organisme souligne que le Prix qui lui est ainsi attribué, « récompense ses nombreux engagements en faveur des causes humanitaires ».



Pan African Humanitarian Summit souligne « la contribution exceptionnelle » Mously Diakhaté à la tête de son Mouvement A3J, et « les efforts continus pour développer et promouvoir la réalisation de la paix, de l’intégrité, de la démocratie et de la bonne gouvernance ».



Le Prix sera remis à la Parlementaire sénégalaise au cours d’une somptueuse cérémonie solennelle prévue du 18 au 19 novembre dans la capitale tanzanienne, en présence d’éminentes personnalités du continent et de la diaspora, poursuit le texte.



D’autres, avant elle, ont reçu ce prestigieux Prix dont les anciens présidents du Nigéria et du Ghana, respectivement Olusegun Obasanjo et John Kufuor, Kadre Désiré Ouédraogo, ancien Président de la CEDEAO, Grace Sanches, Présidente du réseau des femmes au Parlement et la plus jeune députée du Cap Vert ainsi que la Princesse Sikhanyiso du Swaziland ou l’Ambassadrice Béatrice Ndung’u, fondatrice de la première radio en ligne du Kenya.







