Moussa Bocar Thiam : «Aïssata Tall s’est auto-exclue du PS, nous lui souhaitons bonne chance avec son mouvement»

Au Parti socialiste, on ne compte plus Aïssata Tall Sall comme membre. De l’avis de Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint, le maire de Podor s’est «auto-exclue » du parti bien avant qu’elle annonce la création de son mouvement «Oser l’avenir ».



«Depuis plus deux ans, elle a quasiment gelé ses activités au sein du parti. Elle n’agit plus au nom du parti et elle ne suit pas les directives du parti. Elle a fait le choix de créer un mouvement et de tracer sa voie, donc nous lui souhaitons bonne chance », a-t-il déclaré.



Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous n’avons pas à l’exclure, puisqu’elle s’est auto exclue. Dès lors qu’elle a posé des actes qui sont contraires aux directives du parti.»



Moussa Bocar Thiam d’ajouter que le Parti socialiste travaille pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Législatives. Aïssata Tall Sall qui s’exprimait hier, lors d’une conférence de presse a, elle aussi, précisé qu’elle ira à ces joutes sous sa bannière. Elle a également révélé qu’elle n’a jamais été avec la coalition Mankoo Taxawu Senegaal ni avec Benno Bokk Yaakaar.