Moussa Faye, représentant-résident de Fnuap/Sénégal : « La planification familiale est un instrument de développement»

La célébration de la Journée mondiale de la population a été organisée aujourd’hui, par le ministère de l’Economie, de Finances et du Plan en collaboration avec ses partenaires. Sous le thème « Planification familiale : autonomisation des populations et développement du Sénégal », cette journée est une occasion selon Moussa Faye, représentant-résident de Fnuap/Sénégal par intérim, de revigorer les engagements des acteurs pour l’accès universel à la santé procréative et le développement des populations.