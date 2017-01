Moussa Sow: « Je vais répéter avec la sélection ce que je fais en club » Moussa Sow, pressenti par beaucoup d’observateurs comme celui qui sera titulaire dans l’attaque des lions pour la CAN 2017, jouit d’un état physique assez remarquable avec son club turc et veut rééditer ses performances avec les lions du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Flamboyant avec Fenerbahçe, Moussa Sow veut faire de même en équipe nationale. Interrogé hier lors de la traditionnelle remise de drapeau des mains du Président Macky Sall, l’attaquant sénégalais a clamé son envie de marquer beaucoup de buts avec la sélection dirigée par Aliou Cissé.



« Je suis dans une période très importante de ma carrière, quand on est joueur professionnel et qu’on atteint la trentaine c’est là où on devient plus mature. Aujourd’hui avec mon club j’arrive à répéter les bonnes performances et mon souhait c’est de faire ça avec la sélection parce qu’au fond c’est mon travail, c’est pour cela que je suis ici », dixit-il pour commencer.



Interrogé sur son retour au plus haut niveau, Moussa Sow renseigne qu’il « a travaillé dur pour en arriver là, je me suis donné à fond aux entraînements et là je me trouve dans une période où je suis réaliste. Je crois que c’est de bonne augure pour la sélection et la compétition qui s’annonce à grands pas ».Moussa Sow va ainsi participer à sa 3e CAN et il a grand « espoir que celle-ci sera la bonne».



Source Wiwsport.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook