Moussa Sow : « Le PUMA prévoit de réaliser 14 966 infrastructures équipements sociaux de base dans différents secteurs »

Sur une période de 9 ans, le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) prévoit de réaliser 14 966 infrastructures équipements sociaux de base dans différents secteurs et d’impulser des activités génératrices de revenus, afin de contribuer au développement durable des zones et populations frontalières. L’annonce a été faite par Moussa Sow, le coordonnateur du PUMA ce vendredi matin, lors de la signature d’un protocole de partenariat avec l’Office national de formation professionnelle (ONFP).



Vendredi 25 Août 2017