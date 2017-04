Moussa Sow : « Nous manquons de caractère »

Moussa Sow a donné son avis sur le jeu des "Lions". Selon lui, l’équipe nationale doit imprimer un caractère fort pour ne plus se faire surprendre par leurs adversaires. « Je pense qu’on a des qualités énormes pour aller de l’avant et continuer d’afficher nos ambitions. Au niveau des joueurs, cette qualité est là, même si l’équipe manque encore un peu de caractère. Cela est bien entendu, dû à la jeunesse du groupe », pense-t-il. Et d’ajouter: « dans les compétitions comme celles que l’on veut gagner ou auxquelles on veut se qualifier, il est important d’avoir énormément d’expérience ».



Le doyen de la "Tanière" s’est également prononcé sur les impairs logistiques notés lors du dernier rassemblement des lions à Londres et Paris.



« Ça montre le manque de professionnalisme. En tant que joueur, on ne saurait situer les responsabilités. Mais en tant que Sénégalais, on devrait simplement avoir honte de ces impairs liés aux équipements de la "Tanière" et autres manquements », dixit Moussa.





