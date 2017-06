Moussa Sow dépasse Papiss Cissé et fonce sur…Henri Camara

Au sortir de la Can-2017, Moussa Sow a vite mis fin au débat sur sa probable retraite en équipe nationale. Il a déclaré à qui voulait l’entendre son envie de jouer le Mondial 2018 avec les «Lions». Ne voulant pas se limiter aux simples déclarations, il s’arrange depuis lors à être toujours décisif sur le terrain.



Ce samedi, il a claqué un doublé contre la Guinée Equatoriale pour ses 17 et 18e buts en sélection. Un doublé qui confirme son statut de buteur hors pair. Mieux, il bat un record en dépassant Papiss Cissé et ses 17 buts en équipe nationale.



Désormais, Moussa Sow est le meilleur buteur encore en activité dans la «Tanière». L’attaquant sénégalais qui va fêter en août prochain ses 8 ans en sélection, est un véritable renard des surfaces. Désormais, le débat ne semble plus se poser sur sa supposée concurrence avec Mame Biram Diouf. Venus ensembles en équipe nationale le 12 août 2009 contre la Rd Congo (2-1), Sow a fini par lâcher son «jumeau» qui n’a plus marqué en équipe nationale depuis un an. Ayant obtenu tous les deux 44 sélections, Moussa Sow a marqué le double du ratio de Mame Biram Diouf (9 buts). Du coup, il n’y a plus photo entre ces deux buteurs.





18 buts, 2 doublés et 2 penaltys

Il lui a fallu 16 matches sur 44 pour marquer ses 18 unités en sélection. Surtout que Moussa Sow n’est pas l’habitude de marquer plus d’un but dans une rencontre. Il n’a signé de doublé qu’à deux reprises. D’abord contre la Rd Congo le 3 septembre 2011 à Dakar, Sow marque aux 33e et 50e mn pour assurer aux «Lions» la qualification à la Can-2012. C’est 6 ans après qu’il marque à nouveau un doublé cette fois-ci face à la Guinée Equatoriale. Moussa Sow aurait pu marquer plus de buts s’il était un tireur attitré de penaltys en sélection. Mais le n°7 de l’équipe nationale n’a marqué que 2 penaltys dans sa carrière en équipe nationale. Face à la Côte d’Ivoire (1-1) le 16 novembre 2013 à Casablanca, c’est Moussa Sow qui avait ouvert le score sur penalty (77e mn). L’autre penalty a été transformé (62e mn) toujours à Casa, mais face au Gabon (1-0), le 9 janvier 2015.





Henri Camara en ligne de mire

Avec ses 30 buts en 98 sélections, Henri Camara reste de loin le meilleur buteur de l’équipe nationale. Et si Moussa Sow envisage de le rejoindre à la tête du classement des buteurs en sélection, il devra redoubler d’efforts et être plus efficace devant les buts. Car il lui a fallu 8 ans et 44 sélections pour marquer 18 buts. Ce qui laisse croire que Sow aura besoin du temps pour essayer d’effacer les 12 buts qui le séparent d’Henri Camara. Une chose est sûre, Henri Camara dont la moyenne de buts tourne autour de 0.30 n’est pas plus efficace que Sow (0.40). Comme quoi tant qu’il y a vie dans la «Tanière», il y a espoir pour Moussa. Reste à savoir la durée de vie dans la «Tanière» du deuxième meilleur buteur actuel du groupe, derrière Sadio Mané (7 buts).



KAG (http://www.footplus.news)