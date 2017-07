Moussa Sy: "Macky Sall et son gouvernement de nullards et de tocards, ont retardé le pays pendant 5 ans" Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 17:21 | | 6 commentaire(s)|

Pour lui, ces élections législatives sont une occasion rêvée pour le peuple de donner la majorité à Khalifa Sall et "de dire au président Macky Sall, que le peuple sénégalais a horreur de l'arbitraire". Avant de rappeler les réalisations de la Ville de Dakar dans sa commune et d'annoncer le projet de pavage des rues de la Patte d'Oie.



Moussa Sy reprend la parole pour charger encore Macky Sall et son régime qui "ont plombé le pays". "Nous allons bouleverser les choses parce que le président Macky Sall et son gouvernement de nullards et de tocards ont retardé le pays pendant 5 ans avec des mensonges d'Etat et un ministre des Finances qui ne dit jamais la vérité. Le 30 juillet, il faut aller vite voter Mankoo Taxawu Senegaal pour dégager Mahammad Boun Abdallah Dionne et Amadou Ba", peste l'édile des Parcelles Assainies, qui a poursuivi sa visite de proximité au marché Gueule-Tapée.



L'As

